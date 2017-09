Giran orden de aprehensión contra David Villa Issa

El Juzgado Tercero de lo Penal en Puebla giró una orden de aprehensión en contra de David Villa Issa, subsecretario de Finanzas y Administración en el sexenio de Mario Marín, por peculado.

Las actas del juzgado indican que la orden de aprehensión fue solicitada el 19 de julio de 2017 bajo la causa penal 474/2016.

Villa Issa es acusado de peculado y de otros delitos del orden de la función pública. No obstante, el abogado Fernando Vega interpuso el amparo a favor del ex subsecretario de Finanzas, pero se tramitó sin incidente de suspensión, lo cual no impide su detención.

POB/LFJ