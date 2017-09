Huracán Irma es el “más fuerte” que se ha registrado en el Atlántico

Este martes, el huracán Irma se fortaleció y se convirtió en categoría 5, con vientos de hasta 281 kilómetros por hora.

El Centro Nacional de Huracanes indicó que Irma es el huracán “más fuerte” que se ha registrado en la zona del Atlántico y fuera del Caribe y el Golfo de México.

#Irma is the strongest #hurricane in the Atlantic basin outside of the Caribbean Sea & Gulf of Mexico in NHC records https://t.co/tW4KeGdBFb pic.twitter.com/P8ebbQJR4k

