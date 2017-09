Insólito que tres huracanes estén activos en el Atlántico: SMN

Los huracanes Katia, Irma y José provocarán tormentas que empeorarán las condiciones climáticas de México, Estados Unidos y el Caribe.

En el caso de México, Katia es el huracán que tocará tierra y el que representa mayor peligro. La Comisión Nacional del Agua (Conagua) indica que Katia está a unos 295 kilómetros al este de Tampico, Tamaulipas y a 300 del nor-noreste de Veracruz.

En entrevista en el programa “En Punto” Alberto Hernández Unzón, coordinador general del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) mencionó que es “insólito” que tres huracanes estén activos en el Océano Atlántico.

Katia, de categoría 1, se ubica frente a las costas de México; Irma, de categoría 5, golpea islas del Caribe; y José, de categoría 1, sigue la trayectoria de Irma.

El Centro Nacional de Huracanes considera esta temporada en el Océano Atlántico “la más intensa” desde 2010.

Katia

En el pronóstico para este jueves 7 de septiembre la Conagua prevé que el huracán Katia, interaccione con el frente frío No. 2 en el Golfo de México, lo que mantendrá oleaje de 3 a 4 metros de altura y viento con rachas superiores a 80 km/h con posibles torbellinos o tornados en las costas de Tamaulipas y Veracruz, así como rachas superiores a 65 km/h con posibles torbellinos o tornados en San Luis Potosí, Hidalgo, Puebla y Oaxaca.

Katia mantendrá, por cinco días, lluvias torrenciales en Puebla, Veracruz e Hidalgo. Para enfrentar la contingencia, se activó el PlanMX en el que participa la Secretaría de la Defensa, Secretaría de Marina y la Policía Federal.

Por ahora, se determinó el cierre a la navegación de embarcaciones en Tampico y Tuxpan.

Irma

El huracán Irma es una de las tormentas más fuertes que se han registrado en el Océano Atlántico; sus vientos sostenidos alcanzan los 298 km/h y avanza hacia el este, con rumbo a Cuba y Florida.

El Servicio Meteorológico Nacional de Estados Unidos alertó que el huracán tendrá vientos destructivos y ocasionará inundaciones costeras por la elevación del agua, oleaje peligroso y fuertes lluvias.

José

El huracán José, de categoría 1, podría alcanzar la categoría 2 o 3 y se prevé que afecte las Antillas Menores y Puerto Rico, tras el paso del huracán Irma.

We now have 3 hurricanes in the Atlantic: #Katia (left), #Irma (center), and #Jose (right). #GOES16 pic.twitter.com/139CRos9Ap

— NASA SPoRT (@NASA_SPoRT) 6 de septiembre de 2017