La aplicación que permite tomar fotos como un profesional

Los creadores de la aplicación Facetune, un editor de retratos bastante solicitado, lanzaron otra nueva aplicación centrada también en la fotografía llamada: Quickshot, la cual ayudará a sus usuarios a tomar mejores fotos, con mejor calidad en una sola toma.

Quickshot se centra en el proceso de captura de una fotografía, ya que la cámara contará ahora con opciones como: HDR+, la cual calibrará automáticamente la exposición de la imagen antes de ser tomada, esta opción es más que nada para cuando existe iluminación poco favorable dentro del lugar.

También se encuentra la opción de “Strobe”, que actúa como una exposición larga a la imagen, así los usuarios podrán encontrar una manera de que su imagen de la ilusión de que existe un halo de toma rápida alrededor de su toma, al igual que la aplicación contiene un editor manual para eliminar todo aquello que no se requiera en la imagen.

La más importante, sin duda es la herramienta por la que la aplicación toma su nombre: “Quickshot”, la cual advierte como se está agarrando la cámara y cortará y hasta editará las fotos conforme se vayan tomando. Esto es útil especialmente si el usuario es propenso a tomar fotos torcidas que deben ser corregidas más tarde en el proceso de edición, este paso se adelanta a esa necesidad.

Esta aplicación incluye también opciones para editar fotos que no fueron tomadas a partir de la misma aplicación, así que no existe manera de que haya fotos que no puedan ser debidamente corregidas.

La aplicación es gratis, pero algunos de sus filtros pueden costar alrededor de $19.99 dólares, lo cual es bastante alto para un editor, pero de igual manera la versión gratuita es muy eficiente y promete ser algo que el usuario disfrutará al ver los resultados.

