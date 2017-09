Las mujeres no hemos “ganado” derechos, los estamos reclamando: Caty Aguilar

La desaparición de Mara Fernanda Castilla Miranda, estudiante de la UPAEP, ha impactado a la sociedad poblana. Las posturas al respecto son encontradas y algunas recaen en la criminalización de la víctima.

En entrevista con Poblanerías en línea, Caty Aguilar Oropeza, presidente de la Fundación Cihuautla, pidió no caer en el linchamiento social sobre el caso de la estudiante, como ha ocurrido en otras ocasiones.

En cuanto a las declaraciones de Job César Romero, rector de la Universidad Madero (UMAD) de que “la libertad que la mujer ahora tiene”, en combinación con la descomposición social, incrementan los riesgos para ellas, Caty Aguilar Oropeza señaló que es importante reconocer la problemática que existe en este tipo de temas sensibles.

Lizeth Flores Jácome (LFJ): ¿Qué opina de las declaraciones del rector de la UMAD?

Caty Aguilar Oropeza (CAO): Tenemos que considerar el punto de partida que como sociedad tenemos la responsabilidad de informarnos de los temas más sensibles de todos y de todas.

LFJ: ¿Se recae en la criminalización de la víctima?

CAO: El tema es por qué criminalizar a las mujeres con respecto a estas libertades, que no es que se hayan ganado, sino que siempre son su derecho. No es un tema de que hemos ganado nuestro derecho, sino estamos reclamando estos derechos para tener acceso a esa libertad sin ser juzgadas o criticadas. La parte más delicada es que seguimos culpando a las mujeres porque empiezan a ser más independientes y autónomas y ya no encajan en el estereotipo tradicional de las mujeres que están en casa y se encarga de la familia”.

LFJ: Como lo hicieron en su momento con el caso de Javier López Díaz, ¿pedirán una capacitación sobre estos temas al rector de la UMAD?

CAO: Yo creo en conciliar y construir en conjunto. Estoy en la disposición de compartir lo que sabemos y esta perspectiva; entiendo que estas declaraciones no siempre están con un tema de conocimiento suficiente, pero reconozco que muchas universidades están intentando superar este hito histórico en donde se combinan varios factores y que en conjunto tenemos que autodisciplinarnos, como se comenta, como sociedad para poder aprender más rápidamente y tener una sociedad más igualitaria.

El punto de partida es reconocer el problema, identificar que la violencia de género no se trata de un tema de descomposición social, no se trata de que solo las mujeres se tienen que cuidar o que los hombres y las mujeres debemos tomar medidas de precaución para avisar a dónde vamos y a decir dónde llegamos, sino de hacer una sociedad más pacífica.

LFJ: Específicamente, ¿necesita el rector una capacitación sobre temas de género y alerta de género?

CAO: Yo diría que necesita informarse y formarse al respecto.

Caty Aguilar Oropeza dijo que la violencia no debe normalizarse y que todos, sean hombres o mujeres, no deben tolerarla. Invitó a imaginar qué sociedad se va a querer en 50 años en Puebla; por eso, reiteró atacar el problema que hoy se vive.

POB/LFJ