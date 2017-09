Mara, su marcha, los aprovechados y los que no saben a qué fueron

Lamentable, indignante y de coraje lo que le ha pasado a Mara Castilla y un sin número de mujeres que, desaparecen y/o son asesinadas. Lamentable e indignante culparlas o responsabilizarlas. Lamentable que solo en algunos casos se actúe. Lamentable que se suba al tema con medidas electoreras, de popularidad y para poder decir “aquí estuve”. Muy pero muy lamentable.

He preguntado a varias personas cuántas veces les ha aparecido una noticia de Mara en su timeline de Facebook, la que sea, por día o en lo que lleva de estas dos semanas. Las respuestas refieren que mucho, demasiado.

¿Qué podemos suponer de una persona que no está enterada del tema; qué podemos suponer de una persona que acude a la marcha sin saber del tema; qué podemos suponer de una persona que acude a la marcha, se pone en primer lugar de la fila con la lona principal y no sabe del tema; qué podemos suponer de una persona que acude a la marcha, se pone hasta delante, con la lona principal, es representante UNIVERSITARIO, se ostenta con un cargo de presidente de estudiantes, acepta una entrevista y… NO ESTÁ ENTERADO DEL TEMA?

Así me pasó ayer. No sé qué tan increíble e inverosímil o incluso, indigerible, pueda ser la actitud de Gabriel Covarrubias, presidente de alumnos de la Universidad Anáhuac Puebla y de séptimo semestre. Lo entrevisté en el interior del campus de la UPAEP, mientras sostenía la lona principal, antes de iniciar la marcha convocada por el caso de Mara Castilla y antes de caminar al lado de otros universitarios. Se colocó estratégicamente para salir en todas las fotos.

¿Por qué estamos aquí? Y ¿qué pasa con la gente que culpa a Mara? Palabras más, palabras menos le cuestioné; honestamente, todo en buen plan, con el objetivo de reunir testimonios.

Dejo aquí el video. Usted juzgue. Por favor dígame qué opina de las respuestas de un líder estudiantil que, seguramente, mañana querrá ser líder en nuestra sociedad. Así se empieza.

Como nota final. A mí me preocupa esta respuesta y las vinculo o asocio a que hay un proceso de esparcimiento o de contagio del pensamiento. ¿Recuerdan las declaraciones de Job César Romero Reyes, rector de la Universidad Madero? Pues hay alumnos de esa universidad que piensan que a Dafne la violaron los Porkys porque ella estaba drogada y esa es su culpa.

POB/LFJ