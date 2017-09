No te mueres de hambre en la música si se tiene pasión: Renata Tapia

Con una propuesta de música pop y acústico, Renata Tapia, cantautora poblana, busca conquistar al público poblano.

Su gusto por la música comenzó desde que era pequeña, pero fue hasta hace dos años que decidió crear un proyecto musical con el objetivo de conectarse con las personas y poder trasmitir sus sentimientos.

En entrevista con Poblanerías en línea, la joven músico comentó que por el momento cuenta con un demo con 4 canciones, el cual ha presentado en diferentes lugares de Puebla incluyendo el Barrio del Artista y Teatro Principal.

Durante su trayectoria se ha enfrentado a dificultades como el aprender a tocar puertas en todos lados en busca de oportunidades para presentar su proyecto.

Considera que por el simple hecho de tratarse de música de autor, es complicado encontrar oportunidades y que el público acepte propuestas nuevas.

No estamos acostumbrados a salir y escuchar música de cualquier tipo y eso es algo muy importante a la hora de que el público nos acepte, porque no están acostumbrados a pagare un cover que es otra de las cosas que nos frenan y a veces quieren la música gratis y eso no es posible para nosotros.

No no creo que haya una discriminación únicamente en las mujeres o únicamente en los hombres, yo creo que es más el hecho de que es música, es un poco más difícil encontrar una oportunidad y la respuesta que tiene el público a veces es buena, pero a veces no.

Ante esta problemática de la falta de valoración por parte del público, Renata considera que se debe solucionar desde ellos mismos como músicos.

Lamentó que parte del problema reside en que la mayoría de las personas no consideran a la música, a la pintura, al teatro, a la danza y el arte en general, como algo que tenga que ser remunerado.

Sobre el trabajo de escribir y componer canciones, platicó que comenzó en su etapa de adolescencia con sus ganas de poder liberar y expresar sus sentimientos y pensamientos que en ese momento tenía.

Mis papás me regalaron mi guitarra cuando tenía como 15 años y pues yo quise empezar a aprender y siempre me ha gustado escribir, entonces decidí intentar hacer las dos y ver qué tan fácil era y no es fácil, pero creo que es cuestión de práctica. Las canciones que hice cuando tenía 16 o 17 años pues ya no son las mismas que hago ahora, incluso las escucho y pues es como un proceso de madurez”.

…la música me hace sentir muy fuerte, me ayuda en los momentos en lo que estoy hasta abajo, estoy rota y pues me motiva el estar bien conmigo misma y a la vez transmitirle eso a las personas”.