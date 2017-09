No tenemos miedo a la expulsión; Anaya es quien debe renunciar: senadores

El Partido Acción Nacional (PAN) inició con el proceso de expulsión de los cinco senadores que impulsaron el nombramiento de Ernesto Cordero como presidente de la mesa directiva.

Damian Zepeda, secretario general del PAN, dijo que la solicitud para el proceso de expulsión contra Ernesto Cordero, Roberto Gil, Javier Lozano, Jorge Luis Lavalle y Salvador Vega ya está en trámite.

Se prevé que esta tarde la Comisión Permanente del partido se reúna y discuta sobre las acciones que habrán de seguir. Felipe Calderón, ex presidente y su esposa Margarita Zavala, quien busca la candidatura a la Presidencia, asistirán.

En entrevistas, Javier Lozano, Roberto Gil y Jorge Luis Lavalle aseguran que esto solo es una “cortina de humo” por parte de Anaya para desviar la atención sobre los señalamientos por enriquecimiento.

Los senadores, quienes no están de acuerdo con el pase automático Raúl Cervantes, procurador, a la Fiscalía General, mencionaron que si se les expulsa del partido acudirán a los tribunales correspondientes.

Javier Lozano dijo que él y el resto de los senadores no tienen miedo de las amenazas de expulsión y pidió la renuncia de Anaya.

Consideró “lamentable” lo que está ocurriendo el partido:

“No nos vamos a ir. Nos vamos a quedar en el PAN con mucha dignidad. A mí la etiqueta de panista o el carácter de panista no me lo da una declaración, ni de (Jorge Luis) Preciado, ni de (Fernando) Herrera ni de (Ricardo) Anaya, yo soy panista de a deveras, por convicción y no por conveniencia (…) Exigimos la renuncia de Ricardo Anaya como jefe nacional de Partido Acción Nacional, por considerar que le está siendo un tremendo daño”.