Pacientes de San Alejandro pueden atenderse en La Margarita

Los pacientes que anteriormente se atendían en el Hospital General de la Zona No. 36 de San Alejandro, fuertemente afectado por el sismo el pasado martes 19 de septiembre, pueden acudir a los consultorios móviles en el estacionamiento del Hospital General de la Zona No. 20 que se han habilitado, así como se han reasignado los espacios en la Unidad Médica Familiar No. 57, ambos ubicados en La Margarita.

Por otro lado, las unidades médicas de Alta Especialidad están siendo reubicadas con respecto a las evaluaciones del Hospital de San Alejandro.

Ante el proceso también se ampliará el número de camas para pacientes en el Hospital General No. 5 de Metepec, Atlixco, así como de Tehuacán.

POB/GECR