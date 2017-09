Para que Morena triunfe en Puebla

La coyuntura electoral de 2018 nos abre a las fuerzas democráticas y progresistas de México y de Puebla la oportunidad histórica de transformar nuestro país y nuestro estado, en una dirección favorable al pueblo trabajador y de todos los sectores sociales que han sufrido en carne propia la puesta en marcha del modelo neoliberal, mismo que, aparte de empobrecer a la mayoría de nuestro pueblo, ha traído consigo consecuencias devastadoras para la vida económica, política y social de la nación.

Tal oportunidad no es un accidente: es el resultado del esfuerzo denodado de varias generaciones de compatriotas que han luchado con perseverancia y con miles de sacrificios para abrirle paso a un proyecto que le permita a México convertirse en un país en el que impere una auténtica democracia y un orden económico que destierre para siempre la execrable pobreza que azota a nuestros conciudadanos y la abominable violencia e inseguridad que campea en la mayoría de nuestras ciudades, producto de la descomposición social generada por los gobiernos priistas y panistas que sólo se han distinguido por su ineptitud para sacar adelante al país en lo concerniente a la su situación económica y estabilidad social, y por su falta de voluntad política para abrirle paso a una democracia digna de este nombre.

Tales generaciones (no pocos de cuyos miembros encontraron la muerte en ese proceso) nos abrieron el camino y nosotros tenemos la responsabilidad, no solo política sino también moral, de arribar a la meta que se trazaron. Empero, pese a que afrontamos condiciones inmejorables para llegar a ésta, lo cierto es que en ninguna parte está escrito que lograremos triunfar solamente por nuestros buenos deseos o por circunstancias del destino: hay señales inequívocas, por el contrario, de que las fuerzas que defienden al sistema se aprestan a desencadenar todas las iniciativas que están a su alcance con tal de no perder sus canonjías.

El Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), como es del conocimiento público, surgió con el propósito de convertirse en un instrumento de todos los compatriotas que anhelamos la transformación de nuestro país en el sentido que indicamos en líneas anteriores, y por esa razón no fue concebido a la manera de los partidos tradicionales –diseñados solo con el objeto de que determinados sectores de la clase política arriben al poder– , sino más bien con el propósito de incorporar a todo el torrente de fuerzas, movimientos, partidos, personalidades e instancias cívicas que pugnan por la transformación de México, por lo cual no es una casualidad que Morena se haya convertido en una verdadera opción para amplios sectores de nuestro pueblo, abriéndoles una luz al final del túnel oscuro al que nos han arrojado el duopolio PRI PAN y los poderes fácticos que los acompañan (Televisa y anexas), generando todo un cúmulo de expectativas y esperanzas que han desembocado en la firme convicción de que sí posible derrotar a dicho duopolio, en que sí es posible construir un nuevo país, en que sí es posible erigir un proyecto de nación en el que tengan cabida todos los mexicanos.

Desde luego, esta concepción y esta estructura lleva implícita la necesidad de que Morena no sea una organización cerrada, controlada sólo por sus cuadros fundadores o sus militantes más activos: lleva ínsita, por el contrario, la idea de que es una organización incluyente, abierta, capaz de involucrar en su proyecto a todos aquellos de nuestros compatriotas, reiteramos, dispuestos a transformar nuestro país, sin importar al respecto que hayan militado otrora en los partidos del sistema, o que en determinado momento hayan sido funcionarios o representantes de determinadas instancias del poder, o que formen parte, incluso, de determinados sectores de la iniciativa privada.

Este sesgo de Morena es el que la hace diferente no solo de los partidos tradicionales, sino de las organizaciones clásicas de la izquierda, las cuales se distinguían (o se distinguen) por estar convencidas de que el cambio solo es posible participando en la vida política solo a través de “militantes probados en la lucha”, o, si se quiere, “de militantes sobre los que no pese la menor sospecha de falta de impureza ideológica”. Decimos esto sin afán de descalificar a nadie: este tipo de militantes o de organizaciones merece todo nuestro respeto.

El mismo respeto nos merecen todos aquellos cuadros o líderes de Morena gracias a quienes en no poca medida esta organización ha logrado, reiteramos, convertirse en una verdadera alternativa de poder.

Empero, estamos convencidos de que Morena encarna algo más que a sus cuadros de base: representa, insistimos, la esperanza del cambio que necesita nuestro país, y esto debe traducirse en una política audaz, llena de imaginación, enderezada involucrar a todos los sectores de nuestro pueblo dispuestos a enarbolar el tirso del cambio.

Gracias a esa política, se han incorporado a Morena personalidades que han desempeñado un papel protagónico en la vida económica y política del país, y que sostenían en el pasado reciente diferencias notables con Andrés Manuel López Obrador: nos referimos a empresarios destacados como Alfonso Romo y Ricardo Salinas Pliego, quienes decidieron incorporarse a Morena una vez que se convencieron que las políticas neoliberales amenazas con llevar a nuestro país a la ruina.

Es el caso, asimismo, de políticos como Esteban Moctezuma Barragán, que durante muchas décadas se distinguió como miembro del PRI y como prominente funcionario. En Puebla tenemos los casos de personalidades como Fernando Manzanilla y Alejandro Armenta Mier (el primero ex panista, y el segundo ex priísta), quienes también tomaron la decisión de incorporarse a Morena, al constatar que las consecuencias nefastas que trajo para nuestro estado el morenovallismo.

Lamentablemente no pocos cuadros de Morena se han dado a la tarea de descalificar a tales personalidades, acusándolas de oportunismo y otros calificativos, perdiendo de vista, reiteramos, que el objetivo principal de aquella es abrirle paso a un nuevo bloque histórico, es decir, un nuevo complejo de fuerzas que incline la balanza a favor de los que menos tienen, y capaz, asimismo, de generar una nueva correlación de fuerzas que permita la existencia de una auténtica democracia y de una sociedad en la que desaparezca la oprobiosa desigualdad que impera en México.

Empero, para cristalizar dicho objetivo, se torna preciso que Morena triunfe arrolladoramente en los comicios electorales que se acercan, y decimos que “arrolladoramente” para impedir que otra vez el sistema político nos arrebate los triunfos que hemos obtenidos en coyunturas anteriores, tal como sucedió en 2006 y 2012.

A diferencia de lo que sucede con la derecha, la cual sí puede darse el lujo de declararse victoriosa aunque gane con escasos votos, las fuerzas democráticas y progresistas tenemos que ganar con una ventaja apabullante, pero esto atraviesa por presentar candidatos que aseguren el triunfo, debido a su trayectoria, carisma, experiencia, y a su conocimiento del engranaje estatal.

En Puebla tenemos a personalidades muy brillantes que cumplen con esos requisitos, esto es, el citado Alejandro Armenta Mier, y el ex rector de la UDLA, Enrique Cárdenas. Quien esto escribe considera que el primero reúne todos los factores necesarios para asegurar el triunfo de Morena. Es un hombre de valores, principios, de una notable trayectoria, y que goza de un gran respaldo popular.

Empero, también reconocemos que Enrique Cárdenas goza de un gran prestigio. La única debilidad que le observamos es que carece de la estructura necesaria para defender el voto.

Sea lo que sea, hacemos votos porque Morena salga unida en el proceso electoral, evitando todo tipo de fracturas.

POB/LFJ