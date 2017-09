Presión mediática obliga a políticos a ceder prerrogativas para reconstrucción de viviendas

Este martes se cumple una semana del sismo que afectó a 112 municipios con daños a 15 mil viviendas, así como a iglesias, escuelas y monumentos históricos, sin dejar de considerar el deceso de 45 poblanos hasta el momento.

Estos siete días, han servido también para que los partidos políticos, a través de sus dirigencias estatales y nacionales, presenten sus plataformas para renunciar a los recursos públicos que les otorga la autoridad electoral a través de las prerrogativas.

Después de la presión que ejerció la ciudadanía, particularmente a través de las redes sociales, los partidos políticos se vuelcan en brindar ayuda a los damnificados por el sismo del 19 de septiembre.

No obstante, conforme han transcurrido los días, los mismos políticos han caído en la cuenta que hay que hacer mucho trabajo de consenso y de reformar el marco jurídico, pero la realidad es que son muy pocos los que tienen la firme intención de donar el 100% del financiamiento público

Los políticos no explican cómo se logrará, pues se corre el riesgo de que al no tener dinero para las campañas, el porcentaje del financiamiento privado se eleve, lo cual se constituye en una ilegalidad.

Alejandro Armenta Mier, legislador federal de Morena, convocó al gobierno estatal a revisar la deuda que se tienen en los Proyectos para la Prestación de Servicios (PPS), puesto que desde su punto de vista, existen al menos un promedio de 100 millones de pesos mensuales que no son transparentados y que pueden usarse para reconstruir viviendas afectadas tras el sismo.

En este sentido, dijo que mensualmente se pagan a través de los PPS un total de 270 millones de pesos, de los cuales hay 100 millones que no se transparentan y que servirían para atender las contingencias naturales.

Mostró su confianza en que haya voluntad política del gobierno para revisar el tema que planteó, pues insistió que los ciudadanos no exigen dádivas, sino solicitan decisiones concretas para agilizar la reconstrucción de los hogares.

Ojalá si haya voluntad política, Puebla tendría cien millones de pesos para que se usen en la reconstrucción, no se trata de hacer escenarios mediáticos, tampoco se trata de pedir dádivas, sino tomar decisiones urgentes”.

Anunció que este mismo martes se entregará una bolsa de 15 millones de pesos, a favor de los miles de damnificados del sismo registrado hace una semana.

Dijo que los diputados locales y federales, además de personal de los Comités Directivos Estatales, realizaron sus aportaciones respectivas para contribuir a la reconstrucción de viviendas que se destruyeron después del temblor.

Morena está a favor de entregar sus recursos de campaña de 2018 para las zonas afectadas, dejando en claro que los recursos no deben ser entregados por el gobierno federal, quien podría manipular la asignación del dinero para los programas que se tienen para la reconstrucción de casas”.

Por su parte, Rocío García Olmedo, secretaria general del Comité Directivo Estatal del PRI, calificó como irresponsable afirmar que algunos partidos políticos donarán el 100% de su financiamiento público a las víctimas del temblor, dado que el tema de las prerrogativas fue algo muy discutido en las reformas en material electoral, particularmente en el rubro de los recursos privados para las campañas.

Explicó que se requiere hacer una revisión a fondo, pues el tema de las prerrogativas fue algo muy discutido en las reformas que se han hecho en materia electoral, las cuales tuvieron que ver con el debate de que no recibieran recursos privados, dado que de ahí anclaba a los políticos a otro tipo de compromiso, además de que se vigilaba la procedencia licita de estos recursos.

Incluso, aseguró que muchos partidos políticos podrían aprovechar esta coyuntura de desgracia humana para mal informar o “para sentirse los héroes”.

Este nerviosismo de tratar de ayudar nos llevan a tomar decisiones que no sean perdurables en beneficios, si no que sean solo para el momento y que al día posterior ya no sirven”.