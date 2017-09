¿Qué hacer en caso de un sismo?

Los sismos son eventos naturales para los que no nos encontramos listos, ya que si bien existen alertas, muchas veces suelen tomar por sorpresa a la gente, pero las consecuencias pueden mitigarse por medio de la adecuada capacitación, llevando a cabo las recomendaciones que Protección Civil tiene para dar:

Durante el sismo

No correr, no gritar y no empujar.

Seguir las instrucciones del personal capacitado para la emergencia.

Apagar cigarros o cualquier objeto que pueda causar un incendio.

Alejarse de balcones, ventanas, lámparas, canceles, etc. Y de lugares donde pueda desprenderse algo.

No usar elevadores ni escaleras.

Solo en un caso muy necesario de no poder salir, protegerse con el marco de una puerta o junto a una columna.

En caso de encontrarse en el exterior, dirigirse a una zona de seguridad preestablecida.

Alejarse de ventanas, cables de alta tensión y de luz.

En caso de encontrarse manejando, manejar serenamente y estacionarse en algún lugar fuera de peligro (nunca debajo de puentes, pasos a desnivel o cables de alta tensión).

Después del sismo

En caso de encontrarse atrapado, conservar la calma y tratar de comunicarse al exterior.

Cerrar llaves de agua y gas. Si se percibe olor a gas, desconectar el interruptor de energía eléctrica.

No encender cerillos ni equipo que pueda originar flama o artículos eléctricos que produzcan chispa.

Usar el teléfono solo para emergencias.

Efectuar una cuidadosa revisión de los daños en casa antes de entrar, si son graves, no entrar. Si se trata de una escuela o trabajo y se considera más seguro evacuar el edificio, habrá que hacerlo.

Mantenerse alejado de las áreas de desastre.

POB/GECR