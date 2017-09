Sismo del 19S fue cuatro veces más intenso que el de 7S

Los niveles de intensidad y aceleración del sismo de magnitud 7.1 del martes 19 de septiembre, de acuerdo con las mediciones del Servicio Sismológico Nacional, fueron más altos en la zona centro del país en comparación con el sismo del 7 de septiembre, debido a la cercanía con el epicentro localizado entre los límites de Puebla y Morelos.

El doctor Hugo Ferrer Toledo, decano del Departamento de Ingenierías de la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla (UPAEP), explicó que en el caso de Puebla, el registro de aceleración fue cuatro veces mayor al registrado en el sismo del jueves 7 de septiembre, debido a que el epicentro fue más cercano, aunque con un tiempo de duración más corto.

El especialista indicó que la concentración de energía liberada se sintió con un fuerte impacto en los centros urbanos cercanos, debido a que el epicentro fue considerado dentro del estado de Puebla en los límites con Morelos, es decir, que el daño causado por un sismo está proporcionalmente relacionado con su intensidad.

El doctor Ferrer Toledo explicó también que la intensidad es una medida que tiene que ver con el movimiento que se experimenta en el terreno, mientras que la magnitud se refiere a la energía que libera la fuente sísmica.

Indicó que hay diferentes medidas de intensidad desde el punto de vista instrumental, es decir, a partir de los registros se pueden estimar los niveles de intensidad en términos de la aceleración que experimentó el movimiento del terreno. En el caso del sismo de este 19 de septiembre, y de acuerdo con los registros oficiales sísmicos, fue muy intenso porque tuvo aceleraciones en el orden máximo de los 180 centímetros por segundo al cuadrado (cm/s²).

Otra forma para caracterizar los sismos es la medida de los espectros de respuesta, utilizada por los ingenieros para caracterizar también la intensidad sísmica. En este caso, el espectro de respuesta de la componente vertical de movimiento observó valores de aceleraciones de 450 centímetros sobre segundo cuadrado.

En compañía del ingeniero Eduardo Ismael Hernández, investigador académico de la UPAEP, el doctor Ferrer recalcó que los registros sísmicos permiten a los ingenieros tener la pauta para describir cuál es el potencial de daño en cierto tipo de estructuras y el nivel de intensidad al que fueron sometidas.

Refirió que las que experimentan mayores demandas de aceleración son las estructuras que pueden tener mayores daños, específicamente las de dos a tres niveles, y con cierto tipo de materiales y métodos de edificación como mampostería, aunque aclaró que estos valores son válidos para una zona ya que estas cambian según las estaciones de registro sísmico.

El doctor Eduardo Ismael destacó además la importancia de que la población pueda reconocer los que sí son daños estructurales y los que no lo son, ya que refirió que en una situación de contingencia como en la que se encuentra México es necesario optimizar los recursos humanos con los que se cuenta, ya que sería imposible que las unidades de Protección Civil se dieran abasto con las demandas existentes.

Indicó que los elementos estructurales son aquellos que realmente proporcionan soporte a una edificación, mientras que los elementos no estructurales se refieren a los muros divisorios pero no de carga, o bien aquellos que funcionan como elemento de arquitectura estética.

Las grietas o fisuras que presentan los muros divisorios no son daños estructurales, incluso si se vienen abajo. Por supuesto que requieren de reparación pero no condicionan la estructura del inmueble. Por eso le pedimos a la población estar atentos, si hay grietas en sentido diagonal deben considerarse pero si están en un elemento estructural como muro de carga, en una columna o trabe, pero no en un muro divisorio”.