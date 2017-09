Spotify se despide de Safari

Para muchos usuarios amantes de la música, ha llegado a suceder un momento difícil, ya que Spotify ha decidido dejar Safari. La nueva actualización de la aplicación de música ha desencadenado el descontento con muchos usuarios de safari, quienes han tratado de buscar ayuda por no poder acceder a escuchar música sin saber el porqué, decidiendo abandonarlo y cambiarse a Apple Music.

Cuando los usuarios abren Spotify desde Safari, el navegador pide al usuario que utilice otro navegador para poder continuar y acceder sin problema.

Después del caos que se generó por esta situación, un representante oficial de Spotify habló sobre el cambio: “Podemos confirmar que después de las actualizaciones recientes a nuestra plataforma, Safari ya no es una plataforma compatible para el reproductor web. Siempre estamos probando nuevas cosas, añadiendo o eliminando funciones para que Spotify sea mejor en general para todos. Lamentamos que esto signifique que no se puede usar el reproductor web como antes. No podemos decir sí o cuando alguna característica especifica estará de vuelta.”

Hasta el momento, solamente se puede utilizar por medio de Chrome, la versión 45 y las que le siguen, Firefox, versión 47 en adelante, Opera versión 32 en adelante y Edge versión 14 en adelante.

Un sitio francés de Mac Generation supone que la falla se debe a un complemento que Spotify está usando, llamado Widevine Content Decryption Module, el cual Safari dejó de admitir en sus últimas actualizaciones.

Aun no se sabe si el cambio va a ser permanente o si existirá una fecha para que esta aplicación vuelva a estar disponible dentro de las computadoras de todos sus usuarios.

¿Cómo usar Spotify?

POB/GECR