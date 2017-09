Wimpy’s, la cafetería más antigua de Puebla

Hace años la esquina de la 16 de septiembre y la 7 poniente se encontraba custodiada al norte, por el Cine Puebla (actualmente otra marca) y al sur por el templo de la Inmaculada Concepción que data de 1617.

La construcción del cine provocó parte de la destrucción de la Casa del Dean en 1951; de ella solo queda la esquina, un par de habitaciones, una escueta muestra de os murales que cubrían sus paredes y la escalera que fue reconstruida en la entrada de la 16 de septiembre.

Justo frente a la entrada del Templo de la Inmaculada Concepción se encuentra la Cafetería Wimpy’s, para ser más precisos, ubicada en 7 oriente número 108 local b, originalmente se encontraba ubicada en avenida Reforma 143, esquina con la 3 sur. Sin embargo, a partir del año 2000, se cambiaron a la dirección actual debido a los altos costos de las rentas.

Esta cafetería ha visto pasar diferentes generaciones y modas. Los motociclistas y ropas de piel bebiendo refrescos con popote en los sesenta, escuchando música rock. Sus mesas han sido ocupadas por personajes de la farándula, políticos y activistas. En su local se reunieron miembros del Partido Comunista, ha sido lugar asiduo de personajes renombrados de la política local y nacional.

La cafetería originalmente fue fundada por los hermanos Eduardo y Alfonso Fernández de Lara en 1939, pero fueron diversificando sus actividades, uno de ellos fundo helados Wimpy´s, que inicialmente repartían su producto en cajas de madera cargadas al hombro y posteriormente fue el primero en introducir los carritos con campana.

De esta forma el negocio quedó en manos de las mujeres solteras de la familia, posteriormente fue heredado a Don Gerardo Fernández y Fernández, su propietario actual y a su vez, su hija Beatriz es quien lo dirige.

Beatriz Fernández eligió estudiar una carrera relacionada con su negocio familiar, estudió Administración Turística en la BUAP. Se siente orgullosa de pertenecer a esta familia y mantener la estafeta de la cafetería, labor que asume con responsabilidad y amor a la tradición.

Los productos que venden son 100% mexicanos y su café es traído de Tlatlauquitepec, Puebla y Coatepec, Veracruz. La especialidad de la casa es el Moroco, bebida preparada a partir de la combinación de sabor de café con licor y un toque de miel. Actualmente, se encuentran incursionando en la Cerveza artesanal, Saga y Osadía, donde, al final de la fermentación se le agrega un expreso Wimpy’s para obtener una bebida estilo Brown con un toque de café.

Cuando se fundó esta cafetería, en Puebla solo existían las loncherías y los cafés de chinos, quienes, ubicados en la 10, 12 y 14 poniente, ofrecían café, panes y comida durante la noche, su clientela se componía de personas en parranda que acudían a aliviar su alma con un poco de cafeína, la cual también es conocida por aliviar los síntomas de la embriaguez.

El café durante algún tiempo ha recibido una propaganda negra. Sin embargo, actualmente es de conocimiento general que presenta una serie de beneficios, no solo al paladar, sino a la salud de quien lo consume. Por ejemplo: mantiene alerta, ayuda a la quema de grasas, mejora el rendimiento físico y mental, disminuye la somnolencia, alimenta la flora intestinal, es rico en antioxidantes, es un auxiliar de la digestión y es antidepresivo, solo por citar algunos. Además de ser usado en la fabricación de cremas para la piel y jabones exfoliantes.

El café tiene su origen en las colindancias de África y Asia, más específicamente en Etiopia, lugar donde crece de forma silvestre. Desde el siglo XI ya eran conocidas sus cualidades. Generalmente se consume en forma líquida, es un extracto de semillas molidas que previamente han sido peladas, secadas, tostadas y molidas para darle el sabor, aroma y aprovechar sus propiedades.

Aunque se sabe que los primeros establecimientos en comercializarlo fueron en Estambul alrededor de 1550, es probable que la cafetería más antigua en el mundo se encuentra en Londres, fundada en 1652, en América fue en Boston en 1689.

En México, en 1876 ya se encontraban establecidas algunas cafeterías en diferentes entidades de la República, Ciudad de México, Guanajuato, Querétaro, Puebla, San Luis Potosí, Tampico, Veracruz y Zacatecas. Pero muchos de esos negocios no perduraron en el tiempo, por lo que, Wimpy’s es la cafetería más antigua de la ciudad de Puebla.

Entre los métodos de extracción más conocidos se encuentra el café de olla, el americano, el expreso, la prensa francesa, Dripper, el Sifón y el V60. El molido en cada uno de ellos es diferente y garantiza un mejor colado y un sabor diferente.

El café es la bebida no alcohólica responsable de gran sociabilidad de las personas, para ello, después de servida una taza de café, se puede acompañar con la música del nobel Bob Dylan y las letras de One More Cup Of Coffee.

POB/LFJ