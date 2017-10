Administración, la especulación y el director que viene​

¡Osú! hartas puyas, requerimientos y exigencias que me han hecho llegar por diferentes vías me obligan, ¡A fe mía que me obligan! a dentellear el zigoto protuberante y la mitad del otro y dirigir una líneas a quienes especulan y duermen con ansias de cuentos y patrañas.

¡Rediéz! que al cuarto para la hora los más grillos permanecen en ascuas porque en la Facultad de Administración el relevo se ha manejado en la más absoluta y escondida discreción.

Os lo juro, envié a merodear por la arena universitaria de CU a Benito Camela, a Memo Xaras, a quien apodan El Bigotón y a Tekito Latanga y sus investigaciones resultaron infructuosas.

No me di por vencido, tozudo soy y envié a Rosa Mel Cacho, Alma María Rico y a Alma Marlo Gime, para que con sus encantos descubrieran al ungido, o a la investida por el dedo del Señor, a quienes algunos refieren como “El Patrón”.

¡Hostia! las suposiciones y conjeturas han crecido ante el hermetismo, sin embargo, os lo aseguro, no hay tanta tela de donde cortar; que no haya elucubraciones, tu que me lees ilustre mortal, sabrás de que lado masca la iguana.

Basta de dimes y diretes, os puedo susurrar que el relevo saldrá de este pokar: Mauricio Mateo Chino, Gregorio García, Teresa Ríos y una sorpresa puede ser Alfredo Pérez Paredes, quien goza y disfruta de la bendición y negociación de un ex director polémico y es posible que El Patrón haya dado ya la bendición.

Vuestra zozobra no tendrá muchos días en tres días hábiles el entuerto quedará desfacido, os lo juro.

Mientras tanto, os lo prometo, abriré la siguiente semana siguiente con los nuevos arribos a la conducción de mi Casona en los siguientes cuatro años.

¡Abúr!

POB/LFJ