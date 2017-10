ADN pide que candidato del Frente tenga perfil ciudadano

Si el PAN impone un candidato a la presidencia de la República, la corriente Alternativa Democrática Nacional (ADN) del PRD, no respaldará al Frente Ciudadano por México, dijo Roxana Luna.

La ex candidata al gobierno de Puebla dijo que el representante debe tener un perfil ciudadano.

No vamos a ir a construir un Frente Ciudadano si no lo representan un candidato que realmente tenga vocación de servicio, que no venga respaldado por grupos políticos que le han hecho daño al país”.