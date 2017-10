Aguilar Chedraui niega que homicidio de estudiante BUAP sea feminicidio

Jorge Aguilar Chedraui, presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política del Congreso del Estado, negó que exista el marco legal para tipificar como feminicidio el asesinato de Mariana Fuentes Soto.

Aguilar Chedraui recordó que su propuesta de tipificar cualquier homicidio doloso contra mujeres como feminicidio, aún no se aprueba en el Congreso, por lo que la FGE no tiene argumentos legales para tipificar como feminicidio el asesinato de esta estudiante, y señaló en una entrevista:

No hay forma legal de hacerlo si no hay una reforma previamente. Al día de hoy, lo ocurrido es específicamente un homicidio doloso, inclusive, aunque se aprobará mañana la reforma no podría catalogarse de esa forma”.