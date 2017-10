Comerciantes piden el ingreso de combis al Centro Histórico

El Consejo de comerciantes establecidos del Centro Histórico solicitó al gobierno municipal de Puebla, reanudar la circulación de combis en la zona.

La suspensión en el ingreso del transporte público ha ocasionado en menores ventas y podría generar una severa crisis en más de 1200 comercios.

José Juan Ayala, presidente del Consejo, mencionó:

Con la experiencia de trabajo que tenemos aquí por varias décadas, consideramos que si al transporte público no se le da alguna facilidad para que los usuarios puedan acercarse al Centro Histórico, a partir del primer trimestre del año que sigue va a haber cierres complicados de comercios y en este mismo fin de año no habría contratación de personal de temporada y se estarían dando de baja a algunas personas”.

Se teme que si la situación no mejora, las contrataciones temporales por el fin de año no se realizarán, y que a finales del primer trimestre de 2018, más de 1200 comercios no volverían a abrir.

—

POB/RLV