Consejo Taxista insiste en el retiro de concesiones a Uber

Bajo el argumento de que Uber representa una competencia desleal, Erika Díaz García, presidente del Consejo Taxista del estado de Puebla, exigió una vez más el retiro de la concesión al servicio de dicha empresa en Puebla.

En conferencia de prensa afirmó que en 2015, “por solo 52 mil pesos, el gobierno le abrió las puertas” a la plataforma para funcionar en Puebla.

La líder del consejo taxista mencionó que de las 9 mil unidades que circulan, solo deberían estar el 20% de ellas, es decir, no más de 2 mil, pues en el artículo 12 Bis –justificó– se plantea que el servicio se preste sin cobro en efectivo y que la licencia de conductor no cumple con los mismos requerimientos que el servicio mercantil, como antecedentes no penales y pruebas toxicológicas.

También, cuestionó qué reglas de seguridad tiene Uber o quiénes son los socios patrones; sin embargo, omitió contestar ante preguntas sobre participación de taxistas en la comisión de delitos.

POB/LFJ