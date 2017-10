Construyen casas antisísmicas para damnificados en Chiapas

La construcción de casas antisísmicas se ha iniciado en el municipio de Cintalapa en Chiapas, gracias a los donativos de organizaciones extranjeras y mano de obra. Lo que beneficiará a una gran cantidad de familias que perdieron su casa tras el sismo del 7 de septiembre, con escala de 8.2 grados.

Cintalapa sufrió intensos daños tras el temblor, 400 viviendas resultaron dañadas, total o parcialmente; por lo que la construcción de estas viviendas fue una tarea urgente. Este proyecto se encuentra encabezado por ciudadanos de Cintalapa, en coordinación con empresas de Estados Unidos y Guatemala, los donativos son extranjeros pero la mano de obra es local. Luis Isaías Castillo, integrante de la asociación “Mentes que Transforman”, dijo:

Estas viviendas antisísmicas, se encuentran construidas sobre una plancha de concreto, en una superficie de 36 metros cuadrados, se compone de dos recámaras, sala comedor y un pequeño pórtico, cuenta con contravientos que trabajan de forma eficiente. Estas casas son bastantes resistentes ante los sismos, porque los paneles están amarrados entre sí y tienden a ser flexibles al presentarse un movimiento.

Margarita es madre soltera y la primera beneficiada. Ella y sus dos hijos vuelven a tener un techo, luego de dormir durante dos semanas bajo una lona para resguardarse del sol y la lluvia.

Cuando me dijeron que me iban a parar mi casa para mi cambió mi vida, pues ya no era el sufrimiento que yo tenía que yo lloraba”