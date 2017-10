Costará 1,900 mdp la reconstrucción de escuelas en Puebla

La reconstrucción de instituciones educativas en Puebla tras el sismo costará 1,900 millones de pesos, los cuales se emplearán para demoler y edificar 68 escuelas, así como reparaciones en otras 1,250, informó Aurelio Nuño Meyer, titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP) del gobierno federal.

De acuerdo con el funcionario, del Fondo de Desastres Naturales (Fonden) provendrán 369 millones; mientras que del Programa Escuelas al 100 otros 1,157 millones y del gobierno estatal 300 millones de pesos. No explicó de dónde provendrían los otros 74 millones que faltan por contabilizar.

La mayor parte de los recursos se destinará a la reconstrucción de 68 escuelas, pero también para la compra de aulas móviles para que los estudiantes puedan regresar a clases.

En rueda de prensa junto al gobernador Antonio Gali, Nuño Meyer sostuvo que a nivel nacional, seis de cada diez alumnos de los estados afectados por el sismo del 19 de septiembre ya retomaron sus actividades escolares. Por lo cual descartó que el ciclo escolar se pierda en las entidades federativas.

Además de que se implementará otra clase de medidas para recuperar las clases, como aumentar la jornada, ir los fines de semana o emplear algunos días de vacaciones.

Sin embargo no se detalló de cuántos colegios públicos y privados aún no tienen su dictamen de “Escuela segura” en Puebla. Hasta el viernes pasado, nueve de cada diez escuelas públicas en la capital no habían sido inspeccionadas, de acuerdo con información del portal escuelapoblana.org.

Seguro será para vivienda

Por su parte, Antonio Gali dijo que dado que la reconstrucción de planteles y hospitales ya está cubierta, el seguro de 30 millones de dólares que adquirió la administración anterior se emplearían para la construcción de viviendas.

El mandatario calculó que en Puebla existen de 22 mil a 25 mil casas afectadas por el sismo de 7.1 de magnitud.

Ante esta situación, parte de los 30 millones de dólares del seguro se destinarán a la edificación y rehabilitación de viviendas, otra parte sería para el pago de indemnizaciones a las 45 personas que murieron durante el terremoto y también habría una bolsa para restaurar 40 templos históricos con daños.

El lunes pasado el Senado pidió a la Secretaría de Finanzas y Administración (SFA) estatal transparentar la póliza del seguro de desastres, el cual adquirió el entonces gobernador Rafael Moreno Valle Rosas y sobre el cual pesan acusaciones de fraude por un presunto sobrecosto.

POB/LFJ