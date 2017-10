Desarrollan algoritmo para la detección temprana del cáncer de mama

María Victoria Carreras Cruz, investigadora y directora de Ingeniería en Tecnologías de la Información y Sistemas Inteligentes de la Universidad Panamericana (UP), desarrolló y patentó un algoritmo que ayuda a la detección temprana del cáncer de mama.

El cáncer de mama es el tipo de neoplasia más frecuente en mujeres de América Latina y el Caribe; de acuerdo con la Organización Panamericana de la Salud (OPS), se estima que en los próximos años el número de personas que presentarán la enfermedad aumente en 46%.

En este contexto, la detección precoz permite disminuir la mortalidad por esta enfermedad; la posibilidad de curación de los cánceres que se detectan en su etapa inicial es mayor.

En entrevista para la Agencia Informativa Conacyt, María Victoria Carreras Cruz destacó que la única prueba de diagnóstico precoz eficiente en materia costo-beneficio es la mastografía o también conocida como mamografía, un examen radiológico de las mamas. Sin embargo, en México, dijo, existen solo un poco más de 40 radiólogos certificados para interpretar estos exámenes.

El desarrollo de la doctora María Victoria Carreras, también directora de Ingeniería en Animación y Videojuegos de la UP, es un algoritmo matemático que resalta la imagen de la posible masa tumoral o las microcalcificaciones —depósitos de calcio en la glándula mamaria que se expresan en la mamografía como pequeños puntos fragmentados, irregulares, pleomórficos y densos— y las marca preservando la forma, tamaño, localización y textura, por tanto, el algoritmo aumenta la precisión de la detección de las lesiones y disminuye el error en el diagnóstico de mamografías.

El proyecto fue patentado en México a través del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) bajo el nombre Procesamiento e interpretación automatizada de imágenes, apoyada en la segmentación y equipo para llevar a cabo este procedimiento, con el número de patente 007657.

Nuestro algoritmo preserva la forma, textura, tamaño y localización no solo para el diagnóstico, también para el tratamiento. Por ejemplo, si se hace un cirugía es muy importante tener la forma exacta para cortar con margen oncológico y no tocar nunca la lesión para no dispersar las células cancerígenas”, explicó la especialista en procesamiento de señales.