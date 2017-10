El gobierno de Cataluña ganó el “sí” en el referéndum

El gobierno de Cataluña declaró la victoria del “sí” después del referéndum que se llevó a cabo el 1 de Octubre para la independencia y el presidente del gobierno catalán, Carles Puigdemont fue quien proclamó la victoria de un referéndum que los tribunales tachaban como inconstitucional y al que el gobierno español trató de impedir en un sinnúmero de veces desplegando su cuerpo policiaco.

Para poder entender lo que el “sí” en el referéndum significa para la sociedad de Cataluña es importante remontarnos un tiempo atrás.

Cataluña convocó a su gente para que el 1 de octubre de 2017, según el decreto firmado por el Govern de la Generalitat en pleno poco antes de la medianoche del 6 de septiembre, momentos de que el referéndum fuese aprobado.

El referéndum por la independencia respecto a España estaba convocando con carácter vinculante, ya que en la ley aprobada por el Parlament, de existir más votos positivos que negativos, se declararía la independencia, y de no serlo, se convocaría inmediatamente a elecciones autonómicas.

Ahora bien, la pregunta también era, ¿Quiénes podrían votar en el referéndum catalán? Todas las personas con el derecho de voto en las elecciones al Parlamente de Cataluña y en cuanto a los catalanes que por alguna razón no se encuentren en el país el día del referéndum, contarán con un plazo de 7 días y esos votos serán resguardados y custodiados por las delegaciones de la Generalitat en el exterior.

Es de suma importancia recalcar que el referéndum no es un proceso legal dentro de los marcos normativos de Cataluña, pero no obstante, debido a la alta aclamación por él, el gobierno no ha tenido más que sostenerlo debido a que la legalidad catalana avala el referéndum.

Este domingo cerca del 30% de la población ejerció el voto en Cataluña (cerca de los 2,3 millones de ciudadanos), y de ellos, 90% se inclinó por la independencia de Cataluña mientras que 7,8% se encuentra en contra.

Puigdemont dijo que el “sí” a la independencia en Cataluña es mayoritario y que ahora es cuestión de que se trasladen los resultados al parlamento.

Aun ante la oposición, en la cual existieron enfrentamientos policiales con civiles que buscaban llegar a las urnas, dejando más de 800 heridos.

La duda ahora es si se producirá una declaración unilateral de independencia, ya que el mismo Puigdemont se encontraba reacio jornadas previas al referéndum.

