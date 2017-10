Equipo de INAOE es campeón del Autonomous Drone Racing

El equipo QuetzalC++ del INAOE se coronó como campeón de la competencia Autonomous Drone Racing (ADR) en Vancouver, Canadá.

En este concurso, que se realizó en el marco de una de las conferencias sobre robótica más importantes en el mundo, la IEEE/RSJ International Conference on Intelligent Robots and Systems (IROS), el equipo integrado por el Dr. José Martínez Carranza, investigador y líder del equipo, y los estudiantes Leticia Oyuki Rojas (capitana), Aldrich Alfredo Cabrera Ponce y Roberto Munguía Silva, se enfrentó y venció a equipos de gran prestigio y alto nivel competitivo tales como el grupo de Robótica y Percepción de la Universidad de Zurich, y los de la Universidad Tecnológica de Delft y del Ulsan National Institute of Science and Technology de Corea del Sur, entre otros.

El año pasado, el equipo QuetzalC++ ganó el segundo lugar en la competencia internacional IMAV 2016 (International Micro Aire Vehicle Conference and Competition) en Beijing, China.

Hace apenas unos días habían participado en la IMAV 2017 en Toulouse, Francia, en donde obtuvieron el cuarto lugar. Días después, en Vancouver, obtuvieron la presea al primer lugar en la carrera de drones autónomos de IROS 2017.

En entrevista, el Dr. José Martínez Carranza platicó que la competencia en Toulouse se realizó del 18 al 22 de septiembre.

La competencia consistió en que un dron volara de manera autónoma atravesando diferentes puertas; el dron tenía que recorrer un circuito de 13 puertas en total. El ganador sería el dron que cruzara el mayor número de puertas, nosotros cruzamos nueve, obteniendo con ello el primer lugar, ya que el segundo y tercer lugar cruzaron ocho”.

El investigador dijo que los drones con los que compitió el INAOE forman parte del proyecto RAFAGA, en el cual se ha trabajado el vuelo autónomo y, por primera vez, el equipo se presentó con un dron capaz de realizar todo el procesamiento a bordo.

El Dr. Martínez Carranza explicó que el concepto de “vuelo autónomo” implica que el dron puede tomar decisiones por sí mismo, es decir, puede planear una ruta de vuelo y ejecutar un plan de acciones sin intervención humana.

Nosotros hemos desarrollado algoritmos para que el dron no solo sepa dónde está, sino que lo sepa con una precisión de medio metro por cada 30 metros, que es de hecho lo que nos permitió ganar. Todos los equipos intentaron estrategias similares pero la nuestra fue la más efectiva”.

