Las reglas no escritas de la política en México se han venido construyendo, inventando y aplicando desde hace varias décadas. Andrés Manuel López Obrador lo entiende muy bien. Lo sabe. No haber jugado con el librito le ha costado no ocupar el primer puesto de elección popular en México.

Ahora no cometerá el mismo error.

Morena es fuerte en Puebla, tiene presencia y simpatías entre la sociedad. Pero, carece de personajes y liderazgos que capitalicen sus fortalezas.

La encuesta aplicada es reveladora, los cinco postulantes: Abelardo Cuéllar, Enrique Cárdenas, Alonso Aco Cortés, Rodrigo Abdala y Luis Miguel Barbosa, son escasamente conocidos en Puebla.

El recurso de la encuesta no aplica en Puebla. Quien lo haya creído peca con su inocencia.

Aplica el viejo recurso, construido durante la casi centuria del sistema político mexicano: las candidaturas se consiguen en la punta de la pirámide del poder.

La campaña sirve para legitimar el día de la elección y para gastar el dinero otorgado por el INE.

La elección se gana el día de la votación. No antes; ni después. Y el día en que los votantes acuden a las urnas opera la estructura: financiera, operativa, vehicular, organizacional, liderazgos por zonas, etc.

Capacidad para la operación y movilización.

En esa realidad del sistema político mexicano, quien encaja mejor y lleva más kilómetros recorridos es ni más ni menos, Luis Miguel Barbosa.

Y eso lo sabe AMLO.

Y por eso, por las características que su trayectoria tiene Luis Miguel Barbosa es el de mayor riesgo para los poderes establecidos.

Por eso los desmedidos ataques desde todos los frentes.

Hay nerviosismo.

