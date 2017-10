Morena dejó ir la oportunidad de tener una candidatura ciudadana: Cárdenas

Aunque Enrique Cárdenas dijo respetar la decisión de Morena para designar a Luis Miguel Barbosa Huerta como Coordinador de Organización en Puebla, lamentó no solo no haber sido tomado en cuenta, sino además que el partido pierda la oportunidad de impulsar un perfil ciudadano que esté mucho más cercano a la sociedad.

Me parece que sí es una oportunidad que se pierde, de parte de un ciudadano que quería hacer las cosas bien, ofreciendo un gobierno honesto, un gobierno eficaz, un gobierno centrado en la gente, que acotara el poder, dado que el poder de gobernador también tiene que ser acotado significativamente y en donde los órganos, incluyendo los electorales tienen que ser realmente autónomos”.

Sin embargo, mencionó que seguirá en la lucha por la sociedad no partidista, que requiere de apoyo y que en muchas ocasiones no es otorgado por los políticos, que se mantienen alejados de ella e imposibilita la creación de un gobierno honesto y sensible a sus necesidades.

POB/LFJ