La Policía de Nueva York reportó múltiples disparos y un atropello en Manhattan, cerca del World Trade Center.

Medios estadounidenses informan que varias personas fueron atropelladas por una camioneta tipo van que las embistió cuando iban por un carril para bicicletas.

En el incidente, que habría dejado al menos dos personas muertas y seis heridas, también se escucharon disparos pero no queda claro quién los lanzó.

Due to police activity, avoid the area of Chambers Street/West St.

One person is in custody. Expect many emergency personnel in the area. pic.twitter.com/rSECr0LRCN

— NYPD NEWS (@NYPDnews) 31 de octubre de 2017