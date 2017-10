Todo parece indicar que la imposición de Miguel Barbosa como candidato a gobernador de Morena (aunque se le denomine coordinador de organización estatal) ha logrado unificar a la izquierda… Pero en su contra. Hasta el momento no he escuchado ningún comentario elogioso hacia su persona, y esto no es de ningún modo casual: su llegada a la dirección del PRD en 1998 propició que este partido adoptase los peores vicios del PRI, organización en la que militó el senador durante varios años. ¿Por qué renunció al tricolor? Simple y sencillamente porque en este no encontró abierta puerta alguna que le permitiese obtener aunque fuese una partícula minúscula de poder.

Tratándose de un personaje tan talentoso, obviamente fue un error del PRI el no haberlo aprovechado: sin duda se hubiera convertido en uno de sus líderes políticos más brillantes y talentosos. Empero, no hay que perder de vista que el tricolor, desde el arribo de Salinas de Gortari a la Presidencia de la República (1988), no se ha distinguido precisamente por seleccionar a sus cuadros por su capacidad o inteligencia, sino más bien por sus vínculos con la tecnocracia.

Comprendiendo Barbosa que en el PRI no tenía ninguna posibilidad de convertirse en un cuadro de primera, decidió pasarse al PRD, y la oportunidad se le presentó en 1998 cuando Jorge Méndez Spíndola —entonces uno de los principales dirigentes de ese partido— lo invitó a participar en el proceso electoral para renovar la directiva estatal de esta organización en el año de referencia, creyendo, desde luego, que aquél era un individuo que había decidido pasarse al PRD por haberse identificado con su ideario. Recuerdo como si fuera ayer la ocasión en que Méndez Spíndola nos platicó a Norberto Amaya y a quien esto escribe la razón del por qué había impulsado a Barbosa como candidato a la dirección del partido del sol azteca. Nos comentó que se trataba de un individuo muy capaz, que “había roto con el PRI”, y que “miraba con simpatía el programa del PRD”.

En ese entonces el método para elegir al secretario del partido del sol azteca era muy simple: ganaba aquel que consiguiera mayor número de votos entre la militancia, fuese de la región que fuese, sin que hubiese un determinado equilibrio en las regiones o zonas en las que el PRD tuviese presencia.

Barbosa, para sorpresa de no pocos de quienes militábamos en esa época en dicha organización, arrasó en las elecciones, debido al apoyo que obtuvo en la región de Tehuacán, donde su familia tenía una importante influencia desde los tiempos de su abuelo, quien había sido un famoso cacique de Ajalpan (En el Diccionario Biográfico de Miguel Ángel Peral se habla de este personaje).

Sin embargo las cosas no pasaron a mayores: todo mundo creyó —comenzando por Jorge Méndez Spíndola— que el actual senador sería un buen secretario general. En un principio así lo pareció, respetando las normas del partido, y, sobre todo, buscando actuar de manera conciliadora con sus diversas “tribus”.

Pero, una vez que Barbosa se vinculó con la corriente Nueva Izquierda, encabezada por los llamados “Chuchos” (principalmente por Jesús Ortega), las cosas comenzaron a cambiar. Poco a poco se las ingenió para desplazar a las “tribus” que no simpatizaban con dicha corriente, imponiendo en los principales puestos de mando a sus incondicionales, llegando incluso al extremo de deshacerse de la entonces diputada estatal Susana Wotto, uno de sus cuadros más fieles. Poco después se deshizo del mismo Jorge Méndez Spíndola, como dijimos, su principal promotor.

Una vez que Nueva Izquierda lo convierte en diputado federal, la carrera política de Barbosa se torna meteórica, ya que destaca de manera notable como legislador, impulsando todo tipo de iniciativas, entre ellas la ley de transparencia, de consuno, si la memoria no me falla, con el grupo legislativo de Chiapas. Esto le permite ascender entre la “Nomenklatura” del PRD, convirtiéndose en uno de sus líderes más notables. En contrapunto, continúa aplastando a la disidencia perredista en Puebla, convirtiendo al partido en una organización totalmente sujeta a sus designios.

Es de señalar que si bien la corriente Nueva Izquierda dio desde un principio señales inequívocas de simpatías con el sistema político, lo cierto es que su alejamiento del programa del PRD no fue de golpe… Habría que recordar al respecto que su principal dirigente, Jesús Ortega, coordinó la campaña electoral de Andrés Manuel López Obrador en 2012. Señalo esto porque durante muchos años Barbosa, si bien ya era visto por sus correligionarios perredistas como alguien que parecía empecinado en destruir al partido, había la esperanza de que la dirección nacional de éste pusiera orden en Puebla. Pero sucedió precisamente lo contrario: una vez que Nueva Izquierda sacó las uñas, llegando al extremo de apoyar el Pacto por México de Enrique Peña Nieto (mismo que incluyó las inefables reformas estructurales), Miguel Barbosa contó con el apoyo de “los Chuchos” para terminar de desmantelar al PRD en Puebla.

Por esas razones —entre otras—, aquél no cuenta con el respaldo de la auténtica izquierda poblana.

POB/RLV