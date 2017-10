Puebla es recomendada por el WSJ para viajeros en 2018

El diario estadounidense The Wall Street Journal recomendó a Puebla como el segundo lugar más interesante para viajar en 2018.

El artículo Where to Travel in 2018, From Shanghai to Scotland’s Coolest City incluye “10 destinos cálidos para aventureros sofisticados y amantes de la cocina”.

De esta forma, Puebla es ubicada por debajo de las Islas Feroe, ubicadas en el Escocia, Noruega e Islandia; y por encima de Kuélap, un importante sitio arqueológico preinca del Perú y de las ciudades como Minneappolis en Estados Unidos y Dundee en Escocia.

En el texto, se destaca la cercanía con la Ciudad de México y dentro de los atractivos menciona el Centro Histórico –aunque menciona la reconstrucción por el sismo– y el Museo Internacional Barroco.

POB/LFJ