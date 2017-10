¿Quién es Richard Thaler, el ganador del Premio Nobel de Economía?

Este lunes, Richard Thaler obtuvo el Premio Nobel de Economía por “sus hallazgos empíricos y conocimientos teóricos que han sido decisivos en la nueva y creciente área de la economía conductual”.

Actualmente Richard Thaler es profesor en la Universidad de Chicago, pero también ha ejercido en la Universidad de Columbia Británica, en la escuela Sloan de Administración del MIT y en el Centro de Estudios Avanzados en Ciencias del Comportamiento de la Universidad de Stanford.

Thaler es especialista en la economía del comportamiento, que está conformada por la psicología y el análisis de toma de decisiones en el ámbito económico.

La economía del comportamiento explica cómo las decisiones tienen impacto en el mercado es cuando un consumidor compra un producto en lugar de elegir otro de cualquier tipo o marca.

En su investigación, Thaler desarrolló la teoría de la contabilidad mental, que explica cómo las personas toman decisiones financieras creando cuentas separadas en su mente y centrándose en el impacto limitado en lugar del efecto total.

Para referirse a estos estudios, Thaler escribió los libros “Misbehaving: The Making of Behavioral Economics” y “Nudge: Improving Decisions About Health, Wealth, and Happiness”, este último best seller a nivel mundial, que analiza el concepto de derribar obstáculos sociales mediante la aplicación de la economía del comportamiento.

Thaler apareció junto a Selena Gomez en la película The Big Short y explica qué es la “falacia de la buena racha”, donde la gente cree que lo que esté pasando ahora seguirá sucediendo en el futuro.

POB/LFJ