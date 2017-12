Este 20 de diciembre, Darío Villanueva, director de la Real Academia Española (RAE) y Paz Battaner, directora del Diccionario de la lengua española (DLE) han presentado las actualizaciones de la edición número 23 del Diccionario de la lengua española de la versión en línea. Se realizaron un total de 3345 modificaciones, que recogen adiciones, enmiendas y supresiones.

Este proceso de actualización identificó a nuevas palabras o nuevos significados y también la revisión de palabras que ya figuraban en el diccionario. Algunas de las nuevas palabras que se podrán encontrar en el diccionario son las siguientes:

Postureo: Actitud artificiosa e impostada que se adopta por conveniencia o presunción.

Posverdad: Distorsión deliberada de una realidad, que manipula creencias y emociones con el fin de influir en la opinión pública y en actitudes sociales.

Buenismo: Actitud de quien ante los conflictos rebaja su gravedad, cede con benevolencia o actúa con excesiva tolerancia.

Aporofobia: Fobia a las personas pobres o desfavorecidas.

Chakra: En hinduismo y algunas filosofías orientales, cada uno de los centros de energía del cuerpo humano que rigen las funciones orgánicas, psíquicas y emotivas.

Vallenato: Música y canto originarios de la región caribeña de Colombia, normalmente con acompañamiento de acordeón.

En la palabra hacker se ha añadido una segunda acepción; se define así a una persona experta en el manejo de computadoras, que se ocupa de la seguridad de los sistemas de mejora.

Darío Villanueva también mencionó que existen varios ejemplos del uso innecesario de anglicismos, porque tienen un equivalente en español: black friday, take away, save the date, dress code, prime time, streaming, product manager, community manager, etcétera.

Adelantó que la edición número 24 se diferenciará de todas las anteriores y tendrá una profunda renovación en sus elementos estructurales. El próximo lexicón tratará de ser un auténtico diccionario electrónico.



