Aunque no lo creas, lo que hace un hombre después del sexo te puede dar muchas señales sobre lo que quiere o espera de una relación. A continuación te presentamos una lista de las señales que te puede estar enviando y que aún no te has dado cuenta. ¡Así que presta atención!

Te abraza y te besa en la frente

Está muy feliz por estar contigo y probablemente quiera un compromiso, puedes sentirte más confiada si buscas mantener una relación más íntima con esta persona.

Entrelaza sus piernas o brazos hacia ti, en posición de cucharita

Probablemente tiene una fijación por ti, su relación es física y pasional. Disfruta el momento que pasan juntos; sin embargo, no en todos los casos buscan una relación monógama o formal.

Te da la espalda y se duerme

En este caso, lo pudiste haber dejado agotado o solo está interesado en su propio placer. Si no le importó si llegaste al orgasmo, podría ser una muy mala señal; sin embargo, si los dos terminaron satisfechos pero no da una muestra afectiva, es muy probable que no busque una relación.

Toma sus cosas y se va

A lo mejor te dijo que quería pasar la noche contigo y te lo prometió, pero si no lo hizo porque se acuerda de un compromiso de último minuto, podría tratarse de un mentiroso. Queda en ti seguir con tu relación de esa forma, o ponerle un alto.

Llora

Puede ser porque sea un poco emocional y muy bello, pero si llora cada vez que tienen sexo, quizá el problema sea más personal o inconsciente.

Va a buscarte helado

Este hombre está completamente enamorado de ti; a pesar del cansancio del orgasmo, está dispuesto a consentirte y eso es una muy buena señal.

POB/RLV