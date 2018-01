OPINIÓN: Declina Moreno Valle… ¿A qué precio?

De Política y Otras Cosas

Este domingo por la tarde se confirmó lo que todo mundo sabía: Rafael Moreno Valle puso un alto a sus sueños –al menos por seis años– y se bajó –tardíamente– de la búsqueda de Los Pinos.

La pregunta que surge es también por demás evidente… ¿A qué precio?

Dicen y dicen bien que en política no existen las coincidencias.

Martha Erika Alonso de Moreno Valle, su esposa, renunció a la Secretaría General del PAN en Puebla. Afirman que su candidatura a la gubernatura está más que “amarrada” para el grupo morenovallista –de manera personal aún tengo mis razonadas dudas– en la búsqueda de su proyecto transexenal, sin incluir, por supuesto, los 22 meses de Antonio Gali.

En México, para desgracia de su gente, las definiciones electorales se establecen en las cúpulas del poder. Parece que en Puebla, otra vez, no es la excepción.

Así, surgen otra serie de preguntas, todas ellas relacionadas con el personaje en cuestión.

En más de una ocasión, Moreno Valle dejó en claro que no se vería nada bien que, tanto él como su esposa Martha Erika, aparecieran en la misma boleta electoral.

Así las cosas, una vez que Ricardo Anaya le propició un revés, siembra muchas dudas si el ex gobernador poblano se bajará de la contienda y tampoco buscará un escaño en el Senado de la República. Francamente lo dudo mucho.

Dirán y dirán bien, que Moreno Valle buscaría llegar a la casona de Xicotencátl por la vía plurinominal y así no aparecería junto a su esposa Martha Erika en la misma boleta. ¿Qué al final de cuentas no es lo mismo? Sin duda, pero no creo que a la familia Moreno Valle-Alonso le importe.

“Juntos –mi familia, mis colaboradores, mi equipo de trabajo– tomamos la decisión de no convertirnos en un obstáculo para que el PAN se mantenga unido y México al Frente logre sus objetivos”, dijo Moreno Valle en su mensaje a través de un video.

”México requiere urgentemente de un cambio en la forma de gobierno y este solamente se logrará a través de la unión de diferentes fuerzas políticas”, afirmó. Sin embargo, los panistas –al menos los tradicionales– sostienen que solo simula y todo su aprecio, estructura e intereses, están del lado tricolor, con todo y su candidato ciudadano Pepe Meade.

Faltan solo unos días para conocer cuáles son las posiciones que negoció Moreno Valle con la cúpula del país, incluyendo Los Pinos y por supuesto al virtual candidato de la alianza México al Frente, Ricardo Anaya.

Es un hecho que Moreno Valle no llegará a la silla presidencial, pero también, es que está más vivo que nunca en Puebla, y créame, es una plaza que no piensa ceder tan fácil. ¿A qué precio…? pronto lo sabremos, ya sea para júbilo o desgracia de muchos.

POB/LFJ