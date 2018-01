Manuel Vega Suck, aspirante a obtener el registro a diputado local por la vía independiente, rechazó que detrás de su proyecto esté “la mano” Partido Revolucionario Institucional (PRI) y negó también que la trayectoria política de su padre Juan Manuel Vega Rayet, ligada al PRI, sea el vínculo para recibir ese apoyo.

Aceptó que no puede negar su relación familiar, pero dijo que su ideología dista de la política del PRI, y dijo que el único priista que apoya sus aspiraciones y proyecto ciudadano, es su padre.

El priismo no forma parte de mi ideología, he demostrado que soy totalmente opuesto al priismo, incluso hay actores dentro del partido que no están contentos con esta aspiración y pese a ello seguiré trabajando en el proyecto, sin deslindarme de los nexos con mi padre quien es un gran aliado.