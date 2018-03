La mañana de este martes 20 de marzo, se registró un ataque armado en una escuela secundaria del condado de St. Mary´s, en Maryland de Estados Unidos.

Tres personas resultaron heridas por disparos de arma de fuego, uno de ellos es el atacante a quién la policía del condado le disparó y detuvo.

Los otros dos heridos son estudiantes de la secundaria Great Mills, en la cual se dió el ataque pasadas las 08:00 horas, cuando apenas habían iniciado las clases.

El centro educativo que cuenta aproximadamente con 1,600 alumnos fue evacuado inmediatamente, y los heridos se encuentran en situación crítica.

Este ataque armado se suma a los sucesos en los que la sociedad civil ha sido atacada por personas, sin un motivo aparente, el más reciente ocurrió en Parkland Florida, donde el atacante mató a 17 personas.

Estos sucesos han provocado que los estudiantes y la sociedad exija al Gobierno, imponer un mayor control a la venta de armas, estas protestas han realizado peticiones como el aumento en la edad legal para comprar un arma de fuego.

“Hubo un incidente en Great Mills High School. Padres por favor NO acudan a la escuela. Informense en Leonardtown High School”

There has been an incident at Great Mills High School. Parents please DO NOT respond to the school. Report to Leonardtown High School

“Estamos monitoreando de cerca la situación en Great Mills High School. @MDSP está en contacto con la policía local y está listo para brindar asistencia. Nuestras oraciones están con los estudiantes, el personal escolar y los primeros en responder”.

We are closely monitoring the situation at Great Mills High School. @MDSP is in touch with local law enforcement and ready to provide support. Our prayers are with students, school personnel, and first responders.

— Governor Larry Hogan (@GovLarryHogan) 20 de marzo de 2018