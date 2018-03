Martha Erika Alonso, candidata a la gubernatura de la alianza “Por Puebla al Frente”, aseguró que no privilegiará las descalificaciones en su campaña; sin embargo, se defenderá de los ataques de sus contrincantes y sostuvo que el capital político se trabaja, no se hereda.

Al presentar su registro formal ante el Instituto Electoral del Estado (IEE), indicó que la gente “está cansada de la política y la guerra sucia” que únicamente “inhibe la participación” el día de elección, por lo que no utilizará esa estrategia.

Bajo el respaldo de toda la estructura panista, enfatizó que la lucha no es de su esposo Rafael Moreno Valle, ex gobernador de Puebla, sino de ella y una de sus principales fortalezas es ser la única mujer en la contienda, además de tener buenas propuestas.

“Me voy a conducir por la vía de la propuesta y no de la descalificación, pero si me atacan me voy a defender, soy Martha Erika, como Martha Erika Alonso estoy contendiendo, así apareceré en la boleta y así me mantendré. Yo estoy convencida de mi capital político”.

POB/LFJ