A sus 20 años, Rosa María del Castillo Alarcón no es como cualquier otra joven de su edad.

Comenzó su carrera en el béisbol a los tres años cuando, al saber que su hermano entrenaría, ella quiso probar suerte. Actualmente juega de pitcher y short stop, lanzando como diestra y bateando como zurda.

Rosa María del Castillo se convirtió en la primera mujer en jugar en un equipo profesional de béisbol masculino de México.

Desde los 9 años participó en torneos nacionales; a los 16 años, la liga no le permitió seguir jugando pues no admitían niñas como jugadoras. Esto no frenó sus planes y continuó su participación en torneos nacionales, pero ahora jugando sóftbol.

A pesar de no poder participar en torneos de béisbol a nivel nacional, Rosa siguió jugando béisbol en equipos mayormente varoniles. Fue en 2015 cuando recibió una invitación a participar en la Liga de Béisbol Meridana en Mérida, Yucatán.

Rosa María destacó por su pitcheo, pues sus envíos de pelota llegan al home a una velocidad de 78 millas por hora, (125 km/h) una de las máximas cronometradas realizadas por una mujer.

Para ella, su mayor motivación es ver a su familia en las gradas apoyándola.

Hoy es pre seleccionada para un Panamericano en espera de realizarse el 20 de marzo. Y el pasado 28 de febrero fue becada por parte del Ayuntamiento de Puebla.

Entre los planes a futuro, Rosa María comenta que está estudiar algo relacionado con el deporte en Estados Unidos, además de continuar practicando béisbol y si se presenta la oportunidad, participar en un mundial femenil de béisbol.

—

POB/LFJ