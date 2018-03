Martha Erika Alonso Hidalgo, candidata a la gubernatura por la coalición “Por Puebla al Frente”, se pronunció en favor de la declaratoria de Alerta de Género en Puebla, a pesar de que en su paso, tanto por la presidencia del patronato del Sistema Estatal DIF (en el sexenio de Rafael Moreno Valle), así como en la secretaría general del Comité Directivo Estatal del PAN, nunca hizo un pronunciamiento al respecto.

No obstante, dejó en claro que serán los especialistas de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia (Conavim) quienes determinen si es necesario este mecanismo a fin de prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres:

Los especialistas tendrían que determinar si es necesaria, estoy a favor y no me voy a oponer a algo que se requiera, pero no soy especialista para definir si se requiere o no. Además, hay que tener en cuenta que es una decisión federal si se hace la declaratoria.