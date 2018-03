Este lunes 19 de marzo, Donald Trump presidente de Estados Unidos, atacó verbalmente al equipo del fiscal especial y ex-director del FBI Robert Muller. Con una serie de mensajes de Twitter el mandatario también llamó mentiroso a James Comey ex-director del FBI y a Andrew McCabe el segundo al mando del buró de investigación durante el año pasado (2017).

¿Por qué el equipo de Mueller tiene 13 demócratas endurecidos, algunos grandes partidarios de la torcida Hillary y cero republicanos? Otro Demócrata recientemente agregado … ¿alguien piensa que esto es justo? Y, sin embargo, ¡NO HAY COLUSIÓN!

Why does the Mueller team have 13 hardened Democrats, some big Crooked Hillary supporters, and Zero Republicans? Another Dem recently added…does anyone think this is fair? And yet, there is NO COLLUSION!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 18 de marzo de 2018