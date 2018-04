Nancy de la Sierra denuncia ante Fepade violencia política de género

Nancy de la Sierra Arámburu, candidata de la coalición Juntos Haremos Historia al Senado de la República, interpuso una denuncia ante la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade) por violencia política de género, contra Mario Riestra, candidato del PAN al mismo cargo.

“Hoy vine a denunciar la violencia política que he vivido por parte del candidato del Frente por México, para muchos probablemente dirigirse a una mujer despectivamente o calumniar con asuntos de un pasado que no es real, no es nada, pero para mí significa mucho”.

A través de un video difundido a través de sus redes sociales, Nancy de la Sierra afirmó que Mario Riestra ha hecho declaraciones “denostativas y calumniosas” sobre ella en medios de comunicación.

“Quiero decirles a todos los hombres y mujeres que la violencia política es algo que no debemos permitir y dejar pasar y ojalá las autoridades puedan sancionar o castigar a quienes deciden atacar políticamente a una mujer”.

Hoy denuncié ante la #FEPADE a @marioriestra, candidato al Senado de la coalición “Por México al frente”, por violencia política de género, consecuencia de las expresiones misóginas y denostativas sobre mi persona. La violencia política es algo que no permitiremos. pic.twitter.com/vkMj5xfD2y — Nancy de la Sierra A (@Nancydelasa) 27 de abril de 2018

POB/LFJ