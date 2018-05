Margarita Zavala presentó de manera formal la renuncia a su candidatura independiente para contender por la Presidencia de la República. A primera hora de este jueves 17 de mayo, Fernanda Caso su representante ante el INE entregó el documento a la Secretaría Ejecutiva del órgano electoral.

En este documento, la candidata reconoció el trabajo del Instituto Nacional Electoral (INE), y agradeció a todos aquellos que le dieron su respaldo para conseguir la candidatura.

Ayer miércoles 16 de mayo, Margarita Zavala, la única mujer que participaba en la contienda por la Presidencia de México, dio a conocer a los medios de comunicación y a la sociedad por medio de las redes sociales, su decisión de retirarse de la contienda, por motivos de congruencia política.

Más tarde presentó un material audiovisual sobre la decisión, donde reconoce que no tiene posibilidades de ganar la contienda y les pide a sus seguidores que ejerzan su voto en libertad. Zavala asegura que no ha negociado con nadie y que no declina ni pide el voto por alguien.

Durante una entrevista para la televisión el Consejero Presidente del INE, Lorenzo Córdova, aseguró que se enteró por las redes sociales y los medios de comunicación de esta decisión, y que después de que la candidata presente formalmente su renuncia, la autoridad electoral debe buscar que ésta sea ratificada.

El Consejero Presidente informó que cuando un candidato renuncia, sus votos no se transfieren a ningún otro candidato, por lo que un voto por Margarita Zavala será equivalente a votar por un candidato no registrado.

Aclaró que para el debate del domingo en Tijuana, no es posible cambiar las reglas, por lo que se está analizando, con los equipos de los otros cuatro candidatos, si se distribuye el tiempo de Margarita Zavala entre ellos o simplemente se elimina su participación.

Para el siguiente debate, que se llevará a cabo en Mérida, consideró que existe el tiempo suficiente para plantear nuevas reglas.

En cuanto a las boletas electorales, informó que actualmente ya se ha impreso un 50% del total (290 millones de boletas), reimprimir esta cantidad resulta inviable por el costo que implican, el suministro del papel seguridad y el tiempo, por lo que ella aparecerá en la boleta.

De los cuatro candidatos a la presidencia, tres de ellos han emitido reacciones en sus redes sociales ante la renuncia de Margarita Zavala.

Jaime Rodriguez, candidato independiente, lamentó que Zavala se retirará de la contienda.

Ricardo Anaya, el candidato del la coalición “Por México al Frente” comentó:

Y por su parte, José Antonio Meade, candidato de la coalción “Todos por México” expresó:

