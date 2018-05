Conocer quién es el sujeto y su contexto social detrás de un objeto de arte ha sido el tema de interés de la doctora Montserrat Galí Boadella, académica e investigadora del Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP). Su forma de observar y estudiar el arte —principalmente de los siglos XVII y XIX— desde una perspectiva poco convencional, ha sido un interés casi innato en ella.

Montserrat Galí también se ha caracterizado por su férrea defensa al patrimonio histórico. Los resultados de su dedicación y trabajo están presentes. Forma parte del reducido porcentaje de mujeres miembros del Sistema Nacional de Investigadores Vigente (SNI) nivel III de la BUAP; no obstante, para ella los reconocimientos tienen que partir en primer lugar de la satisfacción personal antes que nada.

“Agradezco que el SNI me reconozca, pero también hay otras personas que trabajan con mucho mérito y no están en ese nivel, pero no deberían ponerse tan nerviosos porque el trabajo valdrá más adelante. Creo que la investigación hecha con honradez, con rigor y que te produce una satisfacción, primero a ti antes que a nadie, es lo que más importa”, declara en entrevista para la Agencia Informativa Conacyt.

La investigadora, que ingresó a este padrón nacional en 1995, reconoce que subir de niveles fue relativamente rápido, pero que este proceso se dio cuando sus hijas ya estaban en la universidad, pero no a todas las mujeres les sucede lo mismo.

En ese sentido, se pronunció por que a las mujeres se les pueda dar por lo menos cinco años de gracia en su etapa reproductiva porque, a diferencia de los hombres, que es cuando más producen y publican, la mujer ve frenada esta etapa por las obligaciones con la familia.

Su trabajo académico se ha caracterizado por romper estilos tradicionales en la forma de hacer historia del arte. Su enfoque se aleja de convencionalismos y centra su atención en el individuo que hay detrás del objeto de arte, en el contexto y la historia misma.

Montserrat Galí descubrió que no le interesaba la musicología en un sentido estrictamente técnico, sino más bien una musicología cultural. Así fue como inició una trayectoria de formación que la llevó a países como Bolivia y Yugoslavia, donde hizo la maestría.

