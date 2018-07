La periodista y escritora María Luisa “La China” Mendoza falleció la madrugada de este viernes 29 de junio en la Ciudad de México a los 88 años de edad.

Nacida en Guanajuato el 17 de mayo de 1930, se definía como: “un arcoiris o una aurora boreal plagada de estrellas, de colores e insólita”.

La secretaria de Cultura, María Cristina García Cepeda, escribió en su cuenta de twitter:

“María Luisa La China Mendoza nos legó una obra literaria y periodística con un extraordinario manejo de la crónica y un profundo conocimiento del idioma español. Mi más sentido pésame a sus familiares y amigos”.

Amante de la literatura, el periodismo y la política, La China, que recibió ese apodo de su padre cuando niña por sus caireles, se reafirmaba como periodista de tiempo completo.

“De mi periodismo vengo y a mi periodismo voy. En mi periodismo he recibido mucha atención, muchos honores, muchos viajes, me he casado en el periodismo, me he curado, me he operado, todo, es mi vida”, aseguró en una entrevista con la Secretaría de Cultura en 2016.

María Luisa La China Mendoza estudió letras modernas en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Autónoma de México y escenografía en la Escuela de Arte Teatral del Instituto Nacional de Bellas Artes.

Inició su carrera periodística en El Zócalo, colaboró y participó en la fundación del periódico El Día y su memorable suplemento cultural El Gallo Ilustrado.

Escribió, entre otras publicaciones, para El Universal, Excélsior, Buen Hogar, Cosmopolitan y Vanidades, Fin de Semana, Mujer de Hoy y Revista Mujeres.

Algunos de los libros que publicó son: El perro de la escribana, Ojos de papel volando, Con Él, conmigo, con nosotros tres, De ausencia, Fuimos es mucha gente y De amor y lujo, volumen que la hizo merecedora al Premio Nacional de Novela José Rubén Romero en 2001.

Sus restos serán velados este viernes 29 de junio a partir de las 15:00 horas de hoy en la funeraria Gayosso de Félix Cuevas.

