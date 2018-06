Entre ataques y críticas enfrascadas en el sexenio de Rafael Moreno Valle, los 4 candidatos a la gubernatura de Puebla de las diferentes fuerzas políticas, debatieron sobre los temas de inseguridad, pobreza, violencia política de género y los feminicidios, como prioridad para erradicar en el estado.

Durante el primer y único debate organizado por el Instituto Electoral del Estado (IEE), las descalificaciones resaltaron sobre las propuestas y los reproches por acciones como la concesión del agua, la ejecución de proyectos como la Estrella de Puebla y el Museo Barroco, el incremento de delitos como el asalto y homicidio, además de la carencia en el servicio de salud, fueron el centro del encuentro.

En su intervención Luis Miguel Barbosa Huerta, abanderado de la alianza “Juntos Haremos Historia” reprochó a su adversaria Martha Erika Alonso de la alianza “Por Puebla al Frente” que al frente del DIF Estatal “no hizo nada por frenar los feminicidios”, ni la violencia contra las mujeres, ante el incremento de este fenómeno en la entidad.

En la parte de la contrarréplica, Barbosa lamentó que hoy Martha Erika Alonso Hidalgo “se avergüence” de ser esposa del ex mandatario Rafael Moreno Valle, ya que durante su mandato como titular del DIF Estatal usaba su apellido.

“Es un usted una dama y la respeto pero en el lenguaje coloquial seguirá siendo usted Martha Erika Alonso de Moreno Valle y cuando termine la elección la seguiré llamando así”, sostuvo.

Martha Erika y Lusito Rey

En respuesta la abanderada de “Por Puebla al Frente”, Martha Erika Alonso, le pidió “pare su misoginia” ya que por esta razón el IEE, le interpuso medidas cautelares por ejercer la violencia política de género y señaló que en lugar de parecer Luis Miguel parece más “Luisito Rey” y aseguró “no ser la incondicional”.

Alonso Hidalgo dijo que Luis Miguel Barbosa se equivocó de elecciones ya que “le hubiera gustado competir” con el ex gobernador Rafael Moreno Valle en 2010 y por ende le sugirió haberse inscrito en el proceso electoral pasado cuando compitió el ex mandatario a quien por cierto, dijo, traicionó.

En tanto, Enrique Doger, candidato del PRI al gobierno del Estado, dijo que Barbosa es el candidato de la “mentira” ya que como senador jamás criticó al ex gobernador Rafael Morreno Valle y que Martha Erika es parte de la continuidad.

Indicó que Miguel Barbosa debería estar “recluido en el penal San Miguel” ante las mentiras en las que ha incurrido durante su trayectoria política ante el enriquecimiento ilícito.

En respuesta a las críticas de sus adversarios, Miguel Barbosa acusó que seguían las órdenes de Rafael Moreno Valle.

Ahí refirió que Enrique Doger “es inmensamente rico” y es propietario de varias casas, las cuales están a nombre de sus parejas sentimentales. A Martha Erika le dijo que durante la administración del ex gobernador Rafael Moreno Valle Rosas creció su patrimonio.

En su intervención, Michel Chaín, candidato del PVEM exigió que Luis Miguel Barbosa, “sea transparente y explique su enriquecimiento ilícito” y pidió una rendición de una explicación sobre el tráfico de influencias que benefició a su hermano David Amadeo Barbosa Huerta.

¿Por qué quieren gobernar?

Martha Erika Alonso señaló que “es la única candidata que ha recorrido los 217 municipios del estado”, y señaló que tiene sentimientos encontrados, pues no se conforma con los avances que ha tenido Puebla en los últimos 8 años, pues si bien reconoció que se han construido hospitales, escuelas, universidades, pasos a desnivel y segundos pisos, aún falta mucho y urgente.

Afirmó que es momento de terminar con la desigualdad y

los privilegios, pues llegó el tiempo de tener un gobierno con igualdad para todos.

“Vivimos un momento de enorme importancia

en nuestro estado, hoy Puebla nos necesita más unidos que nunca, hay que sentirnos orgullosos de todo lo que hacemos”.

Dijo que trabajará con quien sea el próximo presidente la República.

“Lo digo claro y fuerte, trabajaré con firmeza para hacer valer el estado de derecho, vamos juntos por igualdad para todos, quiero construir una nueva historia para Puebla, una historia donde los protagonistas sean los ciudadanos y no los políticos, quiero construir una nueva historia con un gobierno más humano, un gobierno más sensible a las necesidades de cada uno de ustedes, vamos por el cambio, por el cambio que significa ser mujer, sé que con su apoyo seré la primera gobernadora de Puebla”.

Luis Miguel Barbosa, acusó que el proceso electoral ha sido inequitativo, donde los órganos electorales controlados a la vista de todos, dinero público y dinero privado de procedencia ilícita adentro de la campaña.

“No se preocupen poblanos y poblanas, vamos a ganar por una amplia ventaja, el gobierno que encabezaré, será el gobierno fundado en la Constitución y en las leyes y estará inspirado en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador”.

Sostuvo que será un gobernante sensible y que escuche y dialogue y honesto y de buena fe.

“Seré propiciador del buen entendimiento en la sociedad, al poder público en Puebla, hay que quitarle la frivolidad, la fatuidad, la fantochería, hay que quitarle todo lo malo, hay que devolverle el sentido ético y moral, la ostentación, la opulencia y hasta el miedo que siente la gente cuando ve ejercerlo, nunca más al poder para la venganza ni para espiar a su sociedad, nunca más para enriquecerse”.

Sostuvo que hay que hacer que Puebla se transforme y que beneficie. “Mejor prensa, libertad de prensa, libertad de consciencia para que reviva Puebla”.

Enrique Doger aseguró que los poblanos deben votar por él por que llegó el momento de definir el futuro de los poblanos, pues dijo, “ya se dieron cuenta por dónde ir”.

“Digamos no a la continuidad, no a la mentira y al engaño que representa Barbosa, votemos por un cambio de rumbo, no podemos seguir en la inseguridad, en el atraso y en el abandono de nuestro estado, al cual lo he visitado todo y el clamor es el mismo, ya no queremos vivir en la incertidumbre, ya no queremos vivir con miedo”.

Consideró que los ciudadanos quieren una Puebla segura con empleo, con desarrollo del campo, con médicos y medicinas en los hospitales, con educación para todos, con respeto a las mujeres, con impulso a la pequeña y mediana empresa.

Aseguró que su experiencia y trabajo, respaldan sus propuestas, pues ya dio resultados como rector de la BUAP, como presidente municipal, así como legislador.

“Necesitamos cambiar para mejorar, cambiar para salir del atraso, enfrenta al crimen con firmeza. Puebla requiere de un gobernador sensible, cercano a la gente y que conozca de seguridad, educación y salud y el campo y le dé la cara a los poblanos”.

Michel Chaín, del Verde, afirmó que quiere gobernar Puebla por 4 razones: por tema académico, pues en licenciado en Economía por la UNAM con mención honorífica y cuenta con dos posgrados internacionales, es decir, su formación, es pertinente para la realidad.

También justificó su experiencia, pues dijo que ha trabajado de manera exitosa en los tres niveles de gobierno en donde se ha desempeñado.

“Lo digo con mucha dignidad, yo siempre he vivido de mi sueldo, yo no me tengo que esconder, ni tampoco tengo que esconder mi pasado”.

El tercer punto, dijo, es la honestidad con la que cuenta, pues señaló que su cuenta “3de3”, puede ser revisada por arriba y por abajo, pues no tiene absolutamente nada que ocultar.

Y finalmente, aseguró que a sus 42 años, tiene la vitalidad y el empuje para trabajar 365 días al año los próximos seis años, para sacar adelante la entidad, pues la gubernatura debe ser un reto para sacar adelante a las familias poblanas.

—

POB/LFJ