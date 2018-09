En próximos días, Rodrigo Abdala Dartigues quien se desempeñará a partir de diciembre como coordinador de delegaciones de programas integrales del Gobierno Federal, sostendrá una reunión con Antonio Gali Fayad, gobernador del estado, para plantear los proyectos y el financiamiento federales para Puebla.

Derivado del cambio de gobierno que habrá a partir del 1 de diciembre, Abdala expuso que la reingeniería de las delegaciones en la entidad poblana va en muy buenos términos, sin embargo, dijo que todavía no se tiene algo definido sobre los programas que se trabajarán, así como el re acomodo del personal que hasta el momento está laborando en las dependencias federales.

Sin definir la fecha en la que será el encuentro, Abdala Dartigues, dejó en claro que el verse con Gali Fayad es parte se la institucionalidad que debe guardarse, por lo que no se ha reunido ni lo hará con Martha Erika Alonso, gobernadora electa, pues la elección está impugnada y en tanto el TEPJF no emita la resolución final, no hay un mandatario constitucional en Puebla.

—

POB/PSC