Sergio Mayer, diputado federal, dejó en claro que seguirá llevando el mismo nivel de vida que ha tenido por muchos años, pues así se lo permite su actividad empresarial y profesional, dado que no vivirá del sueldo que recibirá como legislador y acusó que es discriminatorio el intentar etiquetarlo.

“Por supuesto que no me arrepiento, me siento agradecido y honrado de ser diputado federal, porque represento un distrito que es Álvaro Obregón y Contreras, distrito que me dio la posibilidad de representar a todo un país”.

En cuanto a las críticas de que los actores “brinquen” al escenario político, sostuvo que ello es la falta de conocimiento del tema, pues un parlamento está integrado de manera plural y debe estar representado por todos los sectores del pueblo.

“Yo no represento al medio artístico, yo represento a mi distrito, me avalan más de 114 mil votos, sin embargo, el hecho de que yo haya estado en el medio artístico no tiene nada que ver, yo soy licenciado en Administración de Empresas, egresado de la Universidad Iberoamericana y tengo mucho trabajo social atrás, me parece discriminatorio el hecho que hagan comentarios de que no podemos o debemos participar los personajes del medio artístico en la política”.