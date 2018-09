Valente Tallabs González, director de la Facultad de Ciencias Políticas de la UPAEP, consideró que lo que le queda a Peña Nieto, de aquí a diciembre, no es más que una figura decorativa, pues no representa ningún peso ni tampoco ningún poder específico en lo político.

El académico también mencionó que la principal herencia que deja el mandato presidencial de Enrique Peña Nieto es la corrupción, pues no se puede decir que al país está en mejores condiciones. Lo deja más pobre, más devaluado, con más inseguridad, con más homicidios y sobre todo con más impunidad.

“Siendo estos los principales fenómenos que no solamente desde ahora, sino desde hace 6 o 12 años son los principales reclamos que tenía como tal la Nación, no es capaz de resolverlos y entonces más allá de otros logros que pudieran destacarse en sectores digamos menos claves, se le mide y se le va a recordar por no haber dejado mejores condiciones ni políticas, ni sociales, ni económicas en este país”.