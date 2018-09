[ACTUALIZACIÓN 14:00 hrs]

Prometen Congreso austero

La LX Legislatura del Congreso de Puebla entró en funciones este 15 de septiembre, con la ausencia de José Antonio Gali, gobernador del estado.

Con la promesa de austeridad como principal carta, los diputados pretenden legislar por los próximos tres años. Temas como acabar con la violencia de género, respeto a los derechos humanos, revisión de contratos y los Proyectos de Prestación de Servicio (PPS), figura con la que se realizaron diversas obras en el sexenio de Rafael Moreno Valle.

En esta sesión, los diputados representantes de los 10 partidos con presencia en el Congreso de Puebla, tomaron la tribuna para dar un posicionamiento para esta nueva legislatura.

Entre los mensajes, estuvieron:

Gerardo Islas, de Nueva Alianza, dijo que su partido trabajará para que los diputados reduzcan su salario al 50% y el resto, se ocupe para diversos programas.

Carlos Morales, de Movimiento Ciudadano, pidió a los diputados del grupo parlamentario de Juntos Haremos Historia, que utilicen su “mayoría histórica” de manera responsable e incluir a todas las fuerzas políticas y reprochó la forma en la que se eligió la Mesa Directiva, el pasado 10 de septiembre.

Mónica Rodríguez, del Partido Acción Nacional (PAN), dijo que es necesario dar prioridad a acciones que den paz a los ciudadanos y a combatir la corrupción y pobreza, pues esos serán los temas centrales en la agenda de los blanquiazules.

Olga Lucía Romero Garci-Crespo, de Morena, tomó la palabra en la tribuna para señalar la ausencia de José Antonio Gali; y destacó que el Congreso no estará “nunca más al servicio” del gobernador en turno. En el discurso, señaló que los diputados de la coalición Juntos Haremos Historia, no reconocen el triunfo de Martha Erika Alonso, como gobernadora de Puebla, pues el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, aun no determina el resultado del 1 de julio, además de que en el estado se realizaron las más “arcaicas prácticas” para el fraude.

Información: Lizeth Flores