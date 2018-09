Antonio Gali Fayad, gobernador de Puebla buscará los canales de comunicación con el equipo de trabajo de Andrés Manuel López Obrador, presidente electo, para sostener mesas de trabajo, mientras se resuelve la elección en el estado.

Tras confirmar que sostendrá un encuentro con Rodrigo Abdala Dartigues, próximo coordinador de delegaciones de programas integrales del gobierno federal, el mandatario estatal indicó que es importante avanzar en temas como la seguridad o educación de forma coordinada.

“Yo haré todo lo posible, obviamente en la Conago donde siempre nos vemos yo he tenido comunicación, he podido platicar con el presidente electo, como ustedes saben de igual manera ha dicho que tiene que esperar la decisión del tribunal para la cuestión de la impugnación, pero yo creo que no quiere decir que no nos podamos ver cuestiones relacionadas al estado”.